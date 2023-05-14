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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Для військової підготовки. На полігони окупованої Луганщини прибувають вʼязні з РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

На Луганщині окупанти поповнюють свої ряди ув’язненими. До тимчасово окупованого Рогово нещодавно прибули близько 200 таких осіб. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ. 

– Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб, – йдеться у повідомленні. 

Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців зі складу російських в’язнів, завербованих ПВК Вагнер.  

– Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців зі складу російських засуджених, – зазначають у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти мобілізують військових, які лікувалися через психічні розлади.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Луганська область, Російська агресія
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