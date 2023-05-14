Для військової підготовки. На полігони окупованої Луганщини прибувають вʼязні з РФ

На Луганщині окупанти поповнюють свої ряди ув’язненими. До тимчасово окупованого Рогово нещодавно прибули близько 200 таких осіб. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

– Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб, – йдеться у повідомленні.

Також, в районі населеного пункту Можняківка Луганської області, окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських в’язнів.

Разом з тим, в районі населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців зі складу російських в’язнів, завербованих ПВК Вагнер.

– Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців зі складу російських засуджених, – зазначають у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти мобілізують військових, які лікувалися через психічні розлади.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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