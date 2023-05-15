Хочуть справити враження успішних стримувальників контрнаступу – ISW про обстріли РФ

Усе більш регулярні атаки дронами та ракетами, імовірно, є частиною нової російської повітряної кампанії в Україні.

Таке припущення озвучили в Інституті вивчення війни (ISW).

Американські аналітики вважають, що таким чином росіяни прагнуть знизити здатність Збройних сил України до контрнаступальних операцій у найближчій перспективі.

За підрахунками експертів ISW, російські війська з 19 квітня завдали щонайменше 10 серій ударів по всій Україні.

Зосередились окупанти в основному на Києві та українських військово-промислових і матеріально-технічних об’єктах у глибокому тилу.

Використала для цього, додають у ISW, армія РФ значно менше високоточних ракет, ніж під час невдалої серії обстрілів критичної інфраструктури України восени 2022 року – взимку 2023 року.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни оцінювали, що російські війська, імовірно, витратили значну частину своїх точних ракет під час попередньої повітряної кампанії, тому під час теперішньої можуть використовувати їх набагато менше, намагаючись зберегти обмежені запаси, що залишилися.

Натомість армія РФ значною мірою покладається на запуски значної кількості безпілотників Shahed іранського виробництва, щоб подолати українську протиповітряної оборони, хоча показник збиття ЗСУ наразі більш високий.

– Російські сили, можливо, намагаються завдавати майже щоденних серій ударів, щоб справити враження успішних стримувальників майбутніх українських контрнаступальних операцій. Однак передбачувані цілі та обмежений характер цієї кампанії вказує на те, що російські війська дуже стурбовані поточними українськими можливостями для початку контрнаступальних операцій, – зазначають в ISW.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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