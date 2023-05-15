На Запоріжжі окупанти змушують колаборантів відмовлятися від громадянства України – ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують колаборантів письмово відмовлятися від громадянства України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Така тенденція спостерігається віднедавна. Окупанти примушують тих, хто погодився на “співпрацю” приймати громадянство РФ.

– На тимчасово захопленій території Запорізької області особам, які погодилися співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське, – зазначається в повідомленні.

Тим, хто відмовляється це зробити, окупанти погрожують звільненням із робочих місць та переслідуванням.

Тиск посилюється і в тимчасово окупованому Криму. Там оперативні групи МВС та ФСБ РФ проводять “рейди” по залізничних станціях та автовокзалах. Мета цих заходів – посилення контролю за населенням півострова. В першу чергу перевірці підлягають кримські татари.

Що відбувається на фронті

Війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

За добу відбулося 37 бойових зіткнень. В епіцентрі боїв залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби:

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів безуспішний наступ у районі Масютівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка, а низку інших обстрілювали із артилерії та мінометів.

ворог намагався покращити тактичне положення, вів безуспішний наступ у районі Масютівки. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка, а низку інших обстрілювали із артилерії та мінометів. На Лиманському напрямку ворог не проводив наступів, завдав авіаційного удару в районі Спірного, відкривав вогонь із артилерії по населених пунктах.

ворог не проводив наступів, завдав авіаційного удару в районі Спірного, відкривав вогонь із артилерії по населених пунктах. На Бахмутському напрямку окупанти продовжили наступальні дії. Ідуть важкі бої за Бахмут. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

окупанти продовжили наступальні дії. Ідуть важкі бої за Бахмут. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. На Авдіївському напрямку війська РФ нищили інфраструктуру, завдали авіаційних ударів по Авдіївці

війська РФ нищили інфраструктуру, завдали На Мар’їнському напрямку ЗСУ відбили численні атаки ворога в районі Мар’їнки. Ворог обстрілював мирні міста та села.

ЗСУ відбили численні атаки ворога в районі Мар’їнки. Ворог обстрілював мирні міста та села. На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ перебувають в обороні. Окупанти завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Донецької, Запорізької та Херсонської областей, обстрілювали Херсон.

війська РФ перебувають в обороні. Окупанти завдавали авіаційних ударів по населених пунктах Донецької, Запорізької та Херсонської областей, обстрілювали Херсон. На Волинському та Поліському напрямках особливих змін немає.

особливих змін немає. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Загалом протягом доби окупанти завдали 38 авіаційних ударів та здійснили понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ, а також 7 – по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби вдарили по пункту управління, двох районах зосередження живої сили, трьох артилерійських підрозділах на вогневій позиції, двох станціях радіоелектронної боротьби, а також по складу боєприпасів РФ.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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