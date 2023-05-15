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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Незвична ситуація: РФ вивела в Азовське море ракетоносій із Калібрами

російський корабель
Фото: Depositphotos

Станом на ранок понеділка, 15 травня, в Азовському морі з’явився російський корабель із крилатими ракетами Калібр. Досі РФ тримала такі ракетоносії в Чорному морі.

Як поінформували у пресцентрі Військово-морських сил ЗСУ, станом на 11:00 понеділка на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 6 російських кораблів. Однак серед них немає жодного ракетоносія.

Водночас в Азовському морі – два ворожих кораблі, серед яких є один носій крилатих ракет Калібр. Загальний залп може становити до 8 таких ракет.

Варто зазначити, що протягом тривалого часу армія РФ не виводила в Азовське море ракетоносії. На бойовому чергуванні там зазвичай перебували один чи два російські кораблі без ракетного озброєння.

Ракетоносій РФ, який може потенційно мати на борту до 8 Калібрів, з’явився в Азовському морі в неділю, 14 травня. І станом на ранок понеділка продовжує там перебувати.

У Середземному морі РФ тримає на бойовому чергуванні до 5 кораблі, з них – один ракетоносій, на борту якого можуть бути до 4 Калібрів.

За даними британської розвідки, у найближчій перспективі РФ може намагатися зірвати контрнаступу ЗСУ ударами крилатих ракет вглиб України.

За інформацією ОК Південь, російські війська почали частіше обстрілювати тилові області України через невдачі на фронті. Напередодні нічної атаки 14 травня ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох. Тобто окупанти потенційно мали 28 ракет Калібр, готових до застосування.

Джерело: ВМС ЗСУ

Азовське море, Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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