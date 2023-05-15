Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці на Донеччині загинуло четверо людей.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначено, що війська РФ атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню.
– Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії. Евакуюйтесь! – наголосив глава ОВА.
Джерело: Павло Кириленко
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