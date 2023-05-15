Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна Терміново
Терміново
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих

РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих

Внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці на Донеччині загинуло четверо людей.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначено, що війська РФ атакували місто ракетами сьогодні зранку, поцілили у лікарню.

РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих

– Кожен новий день, проведений на Донеччині, збільшує ризик стати жертвою російської агресії. Евакуюйтесь! – наголосив глава ОВА.

Читайте також
РФ обстрілює заміновані території для детонації боєприпасів – Гуменюк
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих

Джерело: Павло Кириленко

Авдіївка, Війна в Україні, Донецька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія де-факто програла війну та перетворюється на васала Китаю – Макрон
Еммануель Макрон
Спецпредставник Китаю їде до України: названо дату візиту
спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
У Маріуполі пролунали вибухи: що відомо
Вибух
Знищення складу боєприпасів зі збідненим ураном в Тернополі – російський фейк – голова ОВА
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Незвична ситуація: РФ вивела в Азовське море ракетоносій із Калібрами
російський корабель
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (14.05.2023)
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (14.05.2023)
РФ атакувала лікарню в Авдіївці на Донеччині, четверо загиблих
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь