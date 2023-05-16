Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Києві було чутно вибух – що відомо
Ввечері 15 травня у Києві було чутно вибух. Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах.
Як пишуть у Telegram-каналах, гучно було через те, що “у вантажівки луснуло колесо”. Наразі подробиці невідомі.
Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві не було оголошено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко