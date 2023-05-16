У Києві було чутно вибух – що відомо

Ввечері 15 травня у Києві було чутно вибух. Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах.

Як пишуть у Telegram-каналах, гучно було через те, що “у вантажівки луснуло колесо”. Наразі подробиці невідомі.

Зазначимо, що повітряну тривогу у Києві не було оголошено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 446-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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