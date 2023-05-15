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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Уночі на північно-східному напрямку ЗСУ знищили 4 дрони Shahed

Уночі на північно-східному напрямку ЗСУ знищили 4 дрони Shahed
Фото: Getty Images

Близько опівночі 14 травня на північно-східному напрямку Сили повітряного командування Схід знищили чотири ударні дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, оборонці неба збили один розвідувальний ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони
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