Уночі на північно-східному напрямку ЗСУ знищили 4 дрони Shahed

Близько опівночі 14 травня на північно-східному напрямку Сили повітряного командування Схід знищили чотири ударні дрони Shahed-136/131.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, оборонці неба збили один розвідувальний ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10.

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