Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Уночі на північно-східному напрямку ЗСУ знищили 4 дрони Shahed
Близько опівночі 14 травня на північно-східному напрямку Сили повітряного командування Схід знищили чотири ударні дрони Shahed-136/131.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Крім того, оборонці неба збили один розвідувальний ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня Орлан-10.
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