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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Все сплатили ще в 1994 році: Данілов про долю західної зброї після перемоги України

Олексій Данілов

Західна зброя, яку Україна отримує від партнерів для звільнення своїх територій та відбиття агресії РФ, після перемоги повинна залишитися в нашій країні.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю, оприлюдненому на YouTube-каналі Горять вуха.

– Вона має бути обов’язково приведена у відповідний лад і буде готова до відбиття агресії, якщо така агресія буде проти нашої держави з боку будь-якої країни. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій, – зазначив він.

У відповідь на уточнювальне запитання, чи доведеться Україні віддавати отриману від Заходу зброю або якось за неї платити, Данілов заявив, що наша країна “все сплатила ще 1994 року”, коли підписала Будапештський меморандум. Тоді Україна відмовилася від ядерного арсеналу в обмін на гарантування своєї безпеки.

– Що означає віддавати? Ми сплатили все ще в 1994 році. Коли віддали безкоштовно весь свій ядерний потенціал. Коли віддали стратегічні бомбардувальники і багато чого іншого абсолютно безкоштовно, – наголосив секретар РНБО, додавши, що такий крок був величезною помилкою.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ української армії розпочнеться, коли Україна отримає той мінімум озброєння, з яким зможе вирватися вперед. Глава держави запевнив, що Україна не чекатиме довго, щоб розпочати контрнаступ.

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Фото: РНБО

Війна в Україні, Летальна зброя, Олексій Данілов, РНБО, Російська агресія
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