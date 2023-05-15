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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Встановлення захисних споруд і ротація. Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ у Маріуполі – Андрющенко

Встановлення захисних споруд і ротація. Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ у Маріуполі – Андрющенко
Фото: Getty Images

В очікування контрнаступу українських Сил оборони російські окупанти продовжують укріплюватися в Маріуполі.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сказав в етері телеканалу Еспресо.

– Вони встановлюють захисні споруди по всьому місту й навколо нього. Здебільшого росіяни ставлять бетонні доти з кулеметами біля мостів. Дуже непогано їх маскують. Все інше в місті наче завмерло. Усі очікують контрнаступу ЗСУ, – розповів він.

За словами радника мера, у місті відбувається постійна ротація військ агресора. Якщо з Маріуполя окупанти перекидають на лінію фронту певні підрозділи, то на їхнє місце відразу заходять інші.

– Локацію вони можуть змінювати, проте загальне скупчення російських підрозділів у Маріуполі тримається на одному рівні, – додав Андрющенко.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Маріуполі окупанти посилили тиск на місцевих.

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Встановлення захисних споруд і ротація. Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ у Маріуполі – Андрющенко

Джерело: Еспресо
Донецька область, контрнаступ, Маріуполь
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