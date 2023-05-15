Встановлення захисних споруд і ротація. Окупанти очікують контрнаступу ЗСУ у Маріуполі – Андрющенко
В очікування контрнаступу українських Сил оборони російські окупанти продовжують укріплюватися в Маріуполі.
Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко сказав в етері телеканалу Еспресо.
– Вони встановлюють захисні споруди по всьому місту й навколо нього. Здебільшого росіяни ставлять бетонні доти з кулеметами біля мостів. Дуже непогано їх маскують. Все інше в місті наче завмерло. Усі очікують контрнаступу ЗСУ, – розповів він.
За словами радника мера, у місті відбувається постійна ротація військ агресора. Якщо з Маріуполя окупанти перекидають на лінію фронту певні підрозділи, то на їхнє місце відразу заходять інші.
– Локацію вони можуть змінювати, проте загальне скупчення російських підрозділів у Маріуполі тримається на одному рівні, – додав Андрющенко.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Маріуполі окупанти посилили тиск на місцевих.
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко