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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дадуть змогу чинити опір: Макрон натякнув на передання Україні ракет

Еммануель Макрон
Фото: Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про надання Україні ракет, дальність яких “дає змогу чинити опір”.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу TF1.

Макрон повідомив, що Франція вже надала Україні багато військової техніки, зокрема самохідні артилерійські установки Caesar, боєприпаси та бронетехніку.

Глава Франції зазначив, що “нові боєприпаси” будуть відправлені в Україну.

– Ми не ведемо війну з Росією, ми допомагаємо Україні протистояти російському нападнику. Це означає, що ми не постачаємо зброю, яка може потрапити на російську землю або атакувати Росію, – сказав він.

Макрон не повідомив подробиць про озброєння для України, додавши лише, що Франція надасть ракети, дальність дії яких “дасть змогу Україні чинити опір”.

Нагадаємо, що 14 травня в Єлисейському палаці відбулася зустріч Еммануеля Макрона з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої глава Франції заявив, що його країна готова негайно розпочати навчання українських пілотів.

Джерело: Європейська правда

Війна в Україні, Військова техніка, Еммануель Макрон
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