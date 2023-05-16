Гучно у Токмаку: в окупованому місті пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області гучно.

Там жителі повідомляють про вибухи.

Куди саме було влучання та про наслідки поки що не відомо.

Наразі офіційної інформації немає, тож чекаємо подробиць від Генштабу.

Нагадаємо, що “бавовна” у місті сталася вже вдруге за останні два дні. Так, у понеділок вранці, 15 травня, у Токмаку Запорізької області лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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