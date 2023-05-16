Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат

Винищувачі F-16 дозволять захистити Україну від повітряного терору Росії.

Про це під час відеозв’язку на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Розраховуємо саме тим типом легкого, простого в експлуатації винищувача замінити увесь парк наших літаків. Сьогодні в нас чотири основних типи: Су-24М, Су-25, МіГ-29 та Су-27. Багатоцільовий винищувач F-16 спроможний виконувати увесь спектр завдань, які виконують ці чотири типи винищувачів, – сказав він.

Речник командування ПС ЗСУ визнав, що, можливо, ця заміна буде не такою потужною, як при розмаїтому парку авіації, але за рахунок модернізації та високоточного озброєння літак F-16 “може зробити дуже багато корисних речей для України у захисті нашої держави”.

Крім того, за словами Ігната, F-16 дозволить захистити Україну від повітряного терору РФ та допоможе відігнати російську авіацію подалі від українських кордонів.

– F-16 може бути розташований авіаційними підрозділами, тобто ланками, парами, бути розосереджений, як і зараз працює авіація по всій території нашої країни на десятках оперативних аеродромів, які ми маємо. І відповідно реагувати на загрози на тому чи іншому напрямку буде пара чи ланка літаків залежно від загрози, буде вилітати та знищувати такі види повітряних цілей, як крилаті ракети та дрони. Це перше, для чого нам потрібен цей літак – щоб захиститись від повітряного тероризму Росії, – сказав він.

Речник ПС ЗСУ каже, що літаки F-16 потрібні не тільки для захисту неба, але й для підтримки наземних військ.

Крім того, винищувачі F-16 спроможні завдяки своєму потужному озброєнню типу повітря – поверхня працювати по різних цілях, зокрема і по віддалених.

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