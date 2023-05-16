Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат

F-16
Фото: Depositphotos

Винищувачі F-16 дозволять захистити Україну від повітряного терору Росії.

Про це під час відеозв’язку на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Розраховуємо саме тим типом легкого, простого в експлуатації винищувача замінити увесь парк наших літаків. Сьогодні в нас чотири основних типи: Су-24М, Су-25, МіГ-29 та Су-27. Багатоцільовий винищувач F-16 спроможний виконувати увесь спектр завдань, які виконують ці чотири типи винищувачів, – сказав він.

Речник командування ПС ЗСУ визнав, що, можливо, ця заміна буде не такою потужною, як при розмаїтому парку авіації, але за рахунок модернізації та високоточного озброєння літак F-16 “може зробити дуже багато корисних речей для України у захисті нашої держави”.

Крім того, за словами Ігната, F-16 дозволить захистити Україну від повітряного терору РФ та допоможе відігнати російську авіацію подалі від українських кордонів.

– F-16 може бути розташований авіаційними підрозділами, тобто ланками, парами, бути розосереджений, як і зараз працює авіація по всій території нашої країни на десятках оперативних аеродромів, які ми маємо. І відповідно реагувати на загрози на тому чи іншому напрямку буде пара чи ланка літаків залежно від загрози, буде вилітати та знищувати такі види повітряних цілей, як крилаті ракети та дрони. Це перше, для чого нам потрібен цей літак – щоб захиститись від повітряного тероризму Росії, – сказав він.

Речник ПС ЗСУ каже, що літаки F-16 потрібні не тільки для захисту неба, але й для підтримки наземних військ.

Крім того, винищувачі F-16 спроможні завдяки своєму потужному озброєнню типу повітря – поверхня працювати по різних цілях, зокрема і по віддалених.

Читайте також
Що дасть Україні надання винищувачів F-16 та які проблеми існують
F-16

Винищувач F-16, Винищувачі для України, Юрій Ігнат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної атаки на Київ
Літаки РФ з ракетами Кинджал
Кулеба назвав п’ять причин, чому Україні мають надати винищувачі F-16
Дмитро Кулеба
Україна хоче отримати від 40 до 50 винищувачів F-16 – Міноборони
винищувачі F-16
Є важливим процесом: Держдеп США про наміри країн розпочати навчання пілотів з України
Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат
Франція готова негайно розпочати навчання українських пілотів – Макрон
Еммануель Макрон і Володимир Зеленський
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Літаки F-16 допоможуть ЗСУ не тільки в захисті неба, а й у підтримці наземних військ – Ігнат
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь