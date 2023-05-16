Мета невідома: РФ 9 разів обстріляла вже зруйнований Дар’ївський міст

Російські війська обстрілювали Херсонську область усю ніч та ранок 16 травня.

Два прильоти керованих авіабомб зафіксовано в Кізомисі Білозерської громади.

Один із снарядів пошкодив майно, інший влучив у берегову лінію, повідомляють в обласній військовій адміністрації.

Також під вогнем була Токарівка Дар’ївської територіальної громади.

У селі зруйновано два будинки.

– І черговий абсурд від окупантів – дев’ять разів обстріляно вже зруйнований міст у Дар’ївській громаді. Із якою метою, навіть складно припустити, – зазначають в ОВА.

За даними обласної прокуратури, крім житлових будинків, під час нічного обстрілу Херсонської та Станіславської громад пошкоджено лінії електропередачі та автотранспорт.

На щастя, унаслідок обстрілів люди не постраждали.

Зауважимо, що напередодні до лікарні у важкому стані госпіталізували 17-річного хлопця.

Юнак натрапив натрапив на вибуховий пристрій, залишений російськими військовими, коли обробляв земельну ділянку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

Фото: Андрій Цаплієнко

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