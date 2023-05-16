Можна ховати теплі речі у шафу: в Україні до кінця тижня буде тепло

В Україні у найближчі дні очікується тепла погода, лише на заході країни буде дещо прохолодніше. Там атмосферний фронт спричинить весняні грози, але температура залишиться доволі високою.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що на півдні буде до +27°.

– Теплі речі можна вже ховати в шафу, адже до України завітало довгоочікуване тепло, – повідомили синоптики.

За інформацією Укргідрометцентру, у найближчі три дні західні області накриють короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.

На решті території без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 8-14°, вдень 18-23°.

У південній частині на 17-18 травня по всій Україні очікується 22-27°.

У Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

У п’ятницю не прогнозується істотних опадів, лише у західній частині місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-15°; вдень повітря прогріється до 21-27°. У західних областях та в Криму буде свіжіше, 18-24°.

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