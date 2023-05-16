Потрапляння в полон 277 захисників Маріуполя: підозру отримав керівник бригади ЗСУ

Один із керівників 501 Окремої бригади морських піхотинців ЗСУ отримав підозру в державній зраді. Через його дії у квітні минулого року 277 військових – захисники Маріуполя – опинилися в полоні РФ.

Про це поінформували в Державному бюро розслідувань (ДБР).

З кінця лютого 2022 року морпіхи 501 бригади захищали Маріуполь (Донецька область). У квітні російські пропагандисти поширили інформацію, що військові начебто добровільно здалися в полон в оточеному місті.

Слідство встановило, що насправді до цього призвели злочинні дії начальника речової служби тилу 501 бригади, який зрадив військову присягу та перейшов на бік окупантів.

Перебуваючи в змові з ворогом, зловмисник фактично вмовив командира бригади здатися в полон.

– Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад, – уточнили в ДБР.

За даними слідства, 277 військовослужбовців отримали наказ на “передислокацію”. Насправді ж їх переправили на територію, підконтрольну бойовикам терористичного формування “ДНР”.

У ДБР наголошують, що військовослужбовців ввели в оману, і вони не могли знати про протиправний характер наказу, який призвів до полону.

У зв’язку з цим закрито провадження за підозрою в дезертирстві щодо всіх 277 морпіхів 501 бригади. Це дозволить здійснювати виплати родичам полонених військових.

А начальнику речової служби тилу 501 бригади повідомлено про підозру у держзраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі.

За даними слідства, зрадник після диверсії в Маріуполі продовжив працювати на ворога. Він переїхав до тимчасово окупованого Бердянська (Запорізька область), звідки почав агітувати українських військових переходити на бік РФ, за гроші здавати локації сил та засобів оборони України.

Слідство встановило щонайменше три такі факти протягом квітня-червня минулого року.

Розслідування триває, встановлюється можлива причетність до злочину інших осіб.

Нещодавно СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка добровільно погодилася співпрацювати з ФСБ РФ та передала російській спецслужбі дані про захисників Маріуполя.

Джерело : ДБР

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