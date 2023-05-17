Працюємо над візитами, які дадуть нові системи ППО – Зеленський
Україна разом із партнерами зробить захист від терору РФ максимально міцним.
Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 16 травня.
На початку звернення він подякував захисникам і захисницям неба України.
– Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збито. Тому й працюємо постійно над візитами, які принесуть іще можливостей, іще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Знову й знову дякую і всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба, – сказав він.
Президент нагадав, що ще вчора домовився з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком щодо роботи над коаліцією винищувачів, куди увійде тренування українських пілотів, а також питання постачань літаків.
– Учора ж це підтримав пан президент Франції Еммануель Макрон, а сьогодні підтримав пан премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції! Дякую всім, – сказав він.
Володимир Зеленський наголосив, що важливо памʼятати про те, яких зусиль варта така зброя для України.
– Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дали нам змогу будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений! На всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що Patriot – це нібито нереально. А зараз ось вони, Patriot, – сказав президент.
Український лідер додав, “це ще не все, що ми забезпечимо для України”.
– Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним, – заявив він.
Володимир Зеленський розповів, що зранку, після повернення з відрядження, провів засідання Ставки.
– Були доповіді командувачів оперативних напрямків, головкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки. Дуже важлива доповідь генерала Сирського – щодо ситуації на Бахмутському напрямку, – сказав він.
Володимир Зеленський подякував усім, хто причетний до оборони України, а особливо відзначив 5 окрему штурмову бригаду, 80 ОДШБ та воїнів 57 окремої мотопіхотної бригади.
– Ваша сміливість, ваша рішучість і ваші успіхи у знищенні ворога – це надзвичайно важливо! Дякую, – сказав він.
Щодо Таврійського напрямку, то президент відзначив воїнів 79 окремої десантно-штурмової бригади, артилеристів 55 окремої артилерійської бригади, 74 окремого розвідувального батальйону, 116 окремої бригади ТрО, 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.
Окремо президент розповів про свою участь у саміті Ради Європи, що триває в Рейкʼявіку.
– Усі країни вільної Європи, сильні лідери нашої Європи… Подякував їм за підтримку нашої держави й закликав діяти разом і надалі на 100%, щоб ми були захищені – уся Україна, уся Європа, увесь вільний світ – на 100%. Жодна ракета терористів, жодна гармата терористів і жоден шантаж терористів не повинні загрожувати свободі, – сказав він.
Володимир Зеленський також додав, що провів кілька нарад щодо міжнародних заходів, де обговорив збільшення “можливостей” для ЗСУ.
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