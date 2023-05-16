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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Роботу вуличних відеокамер може врегулювати влада на місцях, бо роботу ППО бачить ворог – Ігнат

Юрій Ігнат

Російські окупанти можуть спостерігати за роботою протиповітряної оборони завдяки роботі вуличних камер відеоспостереження у містах, тому це питання має бути врегульоване військовими адміністраціями відповідних регіонів.

Про це під час відеозв’язку на брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Такі камери працюють по всьому світу, в режимі онлайн роблять трансляцію на Youtube-канали. В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, – сказав він.

Ігнат додав, що коли у містах працюють комплекси протиповітряної оборони то зберігається загроза, що через витік інформації буде встановлено місцеперебування ППО, за роботою яких росіяни зможуть спостерігати онлайн.

Речник командування ПС ЗСУ додав, що камери, які транслюють відео онлайн, мають не лише в державні органи, а й різні приватні заклади, тому це теж має бути врегульовано.

Щодо громадян України, які знімають роботу ППО на відео, Юрій Ігнат каже, що в Повітряних силах неодноразово роз’яснювали і звертались до українців із наполегливим проханням: не знімати і не викладати бойову роботу української ППО.

Нагадаємо, напередодні ексдружині столичного наркодилера Юрія Чернецького, співачці Інні Вороновій, довелось просити вибачення через те, що вона оприлюднила відео з роботою українського ППО.

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Фото: Юрій Ігнат

Війна в Україні, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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