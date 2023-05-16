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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни продовжують безуспішні атаки в Бахмуті та втрачають позиції – ISW

Бахмут
Фото: Depositphotos

Російські окупаційні війська продовжують безуспішні штурми в Бахмуті та околицях міста.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські сили провели безуспішні наступальні операції в межах 9 км на північний захід від Бахмута в напрямку Григорівки та Богданівки; в межах 14 км на південний захід від Бахмута в напрямку Іванівського та Предтечина; і в Бахмуті.

Прессекретар Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що російські та українські сили вступили в 30 бойових сутичок на Бахмутському напрямку і що російські сили обстріляли українські позиції понад 300 разів.

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Один із російських провоєнних блогерів стверджує, що окупаційні сили безуспішно контратакували в районі Білої Гори (13 км на південний захід від Бахмута), Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) і Григорівки (9 км на північний захід від Бахмута).

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Пов’язаний з угрупованням найманців Вагнера блогер стверджує, що російські підрозділи 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) втратили позиції на південний захід від Іванівського. А ЗСУ намагаються досягти північно-західної околиці Кліщіївки (близько 7 км на південний захід від Бахмута).

Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його бойовики просунулися на 130 метрів у Бахмуті, і що Сили оборони України нібито контролюють тільки 1,6 кв. км міста. Ще Пригожин стверджує, що вагнерівці просунулися на південному заході Бахмута.

15 травня окупаційна армія продовжила атаки вздовж фронту Авдіївка-Донецьк.

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Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні
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