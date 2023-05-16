Щільність вогню по Києву була максимальна: Наєв про нічну атаку РФ

У ніч на 16 травня РФ здійснила восьмий повітряний напад на Київ від початку місяця. Щільність ракетного удару по столиці була максимальною, однак українські військові знищили всі цілі.

Про це поінформував командувач Обʼєднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, всі російські ракети вдалося збити завдяки багаторівневій протиповітряній обороні.

– Ворог скерував атаку з різних напрямків, використовуючи всі доступні йому ресурси, від безпілотників до крилатих ракет. Щільність вогню по столиці була максимальна, проте всі цілі вдалося виявити та знищити завдяки багаторівневому принципу ешелонування протиповітряної оборони, – зазначив генерал.

Наєв наголосив, що завдання окупантів – “посіяти паніку та створити хаос” всередині України.

Генерал також запевнив, що ситуація на північному кордоні (в північній операційній зоні) перебуває під повним контролем Збройних сил України. Командувачі угруповань військ та командири підрозділів працюють над тим, щоб ворог не міг прорватися через кордон та повітряний простір.

Щоденно ЗСУ нарощують оборонні позиції на лінії державного кордону.

Як відомо, в Києві цієї ночі прогриміли потужні вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. Зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Сили ППО знищили всі 18 ворожих ракет різних типів повітряного, морського та наземного базування. Серед них – шість аеробалістичних ракет Кинджал.

Джерело: Командування Об’єднаних Сил ЗСУ

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