Війська РФ тричі атакували на Лиманському та Куп’янському напрямках, були відкинуті – Череватий

На Лиманському та Куп’янському напрямках росіяни тричі намагались атакувати позиції ЗСУ, але були відкинуті й дістали вогневе ураження.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Зазначено, що за добу на даних напрямках було знищено 58 окупантів, 107 поранено, ще один потрапив у полон.

Загалом війська РФ 560 разів застосовували артилерію та здійснили 17 авіанальотів.

– На цій ділянці фронту підбито два ворожі танки, дві БМП, гармату Д-20, безпілотник, два міномети й один польовий склад із боєприпасами, – додав Череватий.

Раніше у ГУР повідомили, що у російських військ нині немає можливостей, ресурсів і резервів на повторення масштабних наступальних дій проти України. Однак окупанти готувалися до оборони весь цей час.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.