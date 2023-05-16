Є важливим процесом: Держдеп США про наміри країн розпочати навчання пілотів з України
Наміри низки країн розпочати навчання для українських пілотів є важливим процесом.
Про це на брифінгу заявив заступник речника Державного департаменту Ведант Пател.
– Це важливий процес, пов’язаний із тим, що альянс, низка країн, надає важливу оборонну допомогу нашим українським партнерам, – каже він.
Крім того, представник Держдепу зазначив, що мета країн Заходу – зробити разом все можливе для того, щоб Україна мала засоби для захисту своєї територіальної цілісності та суверенітету.
– І ви бачили, як багато країн активізувалися і ділилися системами, навчали людей, і ми з нетерпінням чекаємо поглиблення нашого партнерства для того, щоб зробити це і відіграти свою роль також, – додав Пател.
Нагадаємо, що 15 травня Велика Британія повідомила, що влітку розпочне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України винищувачів F-16.
Про намір розпочати навчання українських пілотів заявила і Франція.
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