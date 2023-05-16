Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
2 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6504 від 05.01.2022 Про службу в органах місцевого самоврядування.
За словами народного депутата України Віталія Безгіна, це один з найбільш масштабних законопроєктів у сфері місцевого самоврядування, адже він важливий як для реформи децентралізації, так і для євроінтеграції у сфері публічної служби.
Що передбачає законопроєкт №6504, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Законопроєкт №6504 – про що
Проєкт закону Про службу в органах місцевого самоврядування розроблений з метою встановити нові правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності.
До головних ідей законопроєкту належать:
- Захист працівників та гарантований нижній показник зарплати.
- Прозора процедура конкурсного відбору.
- Прозоре кар’єрне зростання та робота, заснована на KPІ.
- Деполітизація процесів управління.
- Прозорість та обов’язок оприлюднення премій.
- Нова оплата праці в ОМС.
- Переведення на держслужбу та з держслужби без конкурсу.
- Оцінювання результатів службової діяльності.
Також закон визначає:
- Умови служби та правовий статус службовців МС.
- Особливості служби виборних посадових осіб МС.
- Особливості трудових відносин осіб патронатної служби в ОМС.
Водночас дія закону не поширюється на:
- депутатів місцевих рад, окрім посадових осіб МС;
- працівників ОМС, які виконують функції з обслуговування;
- працівників комунальних підприємств, установ або організацій.
Що стосується формування заробітної плати працівників МС, то законопроєкт №6504 визначає, що схема посадових окладів складається з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування III категорії (спеціаліста) й міжпосадових співвідношень такого окладу з іншими окладами (у коефіцієнтах).
Мінімальний розмір окладу службовця-спеціаліста ОМС не може бути меншим за мінімальну зарплату, визначену на 1 січня відповідного року.
Крім того, проєкт закону передбачає, що усі рішення про встановлення премій, доплат за додаткове навантаження та інших грошових виплат з їх обґрунтуванням будуть оприлюднюватися на офіційному сайті відповідної ради.
Також усі правки законопроєкту стосуються ширшого переліку осіб, ніж це було раніше. У тексті проєкту йдеться:
Службовець місцевого самоврядування — громадянин України, який обіймає посаду у виконавчому апараті ради або виконавчому органі ради, одержує заробітну плату коштом місцевого бюджету:
- працівники ради;
- працівники ЦНАПів;
- керівники комунальних закладів, або закладів, засновники яких є ОМС, що здійснюють управління комунальним майном;
- управління персоналом в органах місцевого самоврядування;
- здійснення інших завдань і функцій місцевого самоврядування, визначених законом;
- функції з обслуговування — тобто будь-який працівник, який має стосунок до ради.
Ба більше, проєкт має ряд цікавих нововведень:
- Службовець місцевого самоврядування не має права бути депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради, якщо він працює у виконавчому апараті цієї ради або її виконавчому органі.
- Загальний фонд преміювання, не може перевищити 20% фонду заробітних плат на рік.
- Розмір місячної премії не може перевищувати 30% посадового окладу.
- Службовець місцевого самоврядування, який згідно з цим законом не може бути членом політичної партії, у разі наявності такого членства зобовʼязаний протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності цього закону припинити або зупинити своє членство в політичній партії.
Коли законопроєкт №6504 набирає чинності
Наразі закон направлено на підпис президенту України, але він ще не підписаний.
– Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Текст законопроєкту №6504
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