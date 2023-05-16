Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності

Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Фото: Depositphotos

2 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №6504 від 05.01.2022 Про службу в органах місцевого самоврядування.

За словами народного депутата України Віталія Безгіна, це один з найбільш масштабних законопроєктів у сфері місцевого самоврядування, адже він важливий як для реформи децентралізації, так і для євроінтеграції у сфері публічної служби.

Що передбачає законопроєкт №6504, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №6504 – про що

Проєкт закону Про службу в органах місцевого самоврядування розроблений з метою встановити нові правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування як професійної та політично неупередженої діяльності.

До головних ідей законопроєкту належать:

  • Захист працівників та гарантований нижній показник зарплати.
  • Прозора процедура конкурсного відбору.
  • Прозоре кар’єрне зростання та робота, заснована на KPІ.
  • Деполітизація процесів управління.
  • Прозорість та обов’язок оприлюднення премій.
  • Нова оплата праці в ОМС.
  • Переведення на держслужбу та з держслужби без конкурсу.
  • Оцінювання результатів службової діяльності.

Також закон визначає:

  1. Умови служби та правовий статус службовців МС.
  2. Особливості служби виборних посадових осіб МС.
  3. Особливості трудових відносин осіб патронатної служби в ОМС.

Водночас дія закону не поширюється на:

  • депутатів місцевих рад, окрім посадових осіб МС;
  • працівників ОМС, які виконують функції з обслуговування;
  • працівників комунальних підприємств, установ або організацій.
Законопроєкт 6504
Законопроєкт 6504
Законопроєкт 6504
Законопроєкт 6504

Що стосується формування заробітної плати працівників МС, то законопроєкт №6504 визначає, що схема посадових окладів складається з мінімального посадового окладу службовця місцевого самоврядування III категорії (спеціаліста) й міжпосадових співвідношень такого окладу з іншими окладами (у коефіцієнтах).

Мінімальний розмір окладу службовця-спеціаліста ОМС не може бути меншим за мінімальну зарплату, визначену на 1 січня відповідного року.

Крім того, проєкт закону передбачає, що усі рішення про встановлення премій, доплат за додаткове навантаження та інших грошових виплат з їх обґрунтуванням будуть оприлюднюватися на офіційному сайті відповідної ради.

Також усі правки законопроєкту стосуються ширшого переліку осіб, ніж це було раніше. У тексті проєкту йдеться:

Службовець місцевого самоврядування — громадянин України, який обіймає посаду у виконавчому апараті ради або виконавчому органі ради, одержує заробітну плату коштом місцевого бюджету:

  • працівники ради;
  • працівники ЦНАПів;
  • керівники комунальних закладів, або закладів, засновники яких є ОМС, що здійснюють управління комунальним майном;
  • управління персоналом в органах місцевого самоврядування;
  • здійснення інших завдань і функцій місцевого самоврядування, визначених законом;
  • функції з обслуговування — тобто будь-який працівник, який має стосунок до ради.

Ба більше, проєкт має ряд цікавих нововведень:

  • Службовець місцевого самоврядування не має права бути депутатом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі створення), районної, обласної ради, якщо він працює у виконавчому апараті цієї ради або її виконавчому органі.
  • Загальний фонд преміювання, не може перевищити 20% фонду заробітних плат на рік.
  • Розмір місячної премії не може перевищувати 30% посадового окладу.
  • Службовець місцевого самоврядування, який згідно з цим законом не може бути членом політичної партії, у разі наявності такого членства зобовʼязаний протягом 20 календарних днів з дня набрання чинності цього закону припинити або зупинити своє членство в політичній партії.

Коли законопроєкт №6504 набирає чинності

Наразі закон направлено на підпис президенту України, але він ще не підписаний.

– Закон набирає чинності через шість місяців з дня опублікування, але не раніше ніж через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Текст законопроєкту №6504

Читайте також
Примусове відчуження майна та повернення 30 тис. грн військовим: що передбачає законопроєкт №8312
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня

Верховна Рада, Законопроект
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Демобілізація після 18 місяців служби: що змінить законопроєкт №9142
військові ЗСУ
Через тиждень розпочнеться компенсація за знищене житло: як подати заяву на відшкодування збитків
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Примусове відчуження майна та повернення 30 тис. грн військовим: що передбачає законопроєкт №8312
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
У Мінфіні пояснили, чи повернуть доплати 30 тис. грн військовим у тилу
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Кабмін заборонив здійснювати публічні закупівлі у громадян РФ та Білорусі
Кабмін
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (15.05.2023)
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Газовий “повербанк” для Європи: як Україна готується до зими та чим унікальні наші ПСГ
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (15.05.2023)
Законопроєкт №6504: що передбачає та коли набере чинності
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь