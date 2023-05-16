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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ уразили 4 артпідрозділи РФ на вогневих позиціях, 5 станцій РЕБ та ЗРК – Генштаб

Війна в Україні, бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні влучно відпрацювали по позиціях російських окупантів на фронті.

Так, авіація Сил оборони 15 травня завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога.

Ще сім ударів прийшлися по зенітно-ракетних комплексах армії РФ.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, знищено шість ударних безпілотників різних типів.

Тим часом підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • три пункти управління,
  • п’ять районів зосередження живої сили,
  • чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • п’ять станцій радіоелектронної боротьби,
  • склад боєприпасів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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