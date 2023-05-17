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Не переймайтеся за долю Patriot. Ігнат розповів, чому ЗРК не можна знищити Кинджалом

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що знищити ЗРК Patriot однією ракетою Кинджал неможливо.

Про це він сказав в етері телемарафону.

За словами Ігната, “не варто перейматися долею Patriot”.

– З технічного погляду, Patriot – це комплекс, батарея, дивізіон, система. Всі по-різному називають, але не можуть зрозуміти, з чого складається ППО. Це командний пункт, у якому сидить бойова обслуга, відстежує повітряні цілі, отримує інформацію про повітряну обстановку у зоні своєї відповідальності. Таким чином, відпрацьовують по цілях, – розповів речник Повітряних сил.

Зазначено, що система може працювати в ручному, автоматичному й напівавтоматичному режимі. Саме автоматичний режим дозволяє Patriot без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі.

Окрім того, до комплексу входить радар, який забезпечує інформацією, та який, “зрозуміло, розташований на віддаленні”, та до восьми пускових установок, у кожній із яких – по чотири транспортно-пускових контейнери, що теж розташовані на певній відстані й забезпечують вже бойову роботу – пуски ракет.

– Знищити систему якимось там Кинджалом, ну, це неможливо. Тому все, що там вони (росіяни. – Ред.) розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди, – додав Ігнат.

Раніше американський телеканал CNN із посиланням на американського чиновника писав, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, унаслідок ракетного обстрілу Києва.

Водночас у Білому домі не можуть підтвердити пошкодження американського зенітно-ракетного комплексу Patriot внаслідок російського ракетного удару в ніч проти 16 травня.

Цьому передувала заява Міноборони РФ, в якій йшлося про черговий “високоточний удар” гіперзвуковою ракетою Кинджал, внаслідок якого нібито було знищено ЗРК Patriot.

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Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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