Особи, які змушені отримати паспорт РФ на ТОТ, не є злочинцями – Лубінець

Українці, які на тимчасово окупованих територіях змушені отримувати паспорт РФ, не можуть вважатися злочинцями, радше – жертвами злочину.

Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, усе частіше надходять від громадян звернення, пов’язані з примусовою паспортизацією на загарбаних РФ територіях.

– Інформую, що примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України визнається грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема, відповідно до статті 45 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яка є додатком до Четвертої Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року, – йдеться у повідомленні.

Також згідно зі статтею 25 Конституції України, кожен має право на зміну громадянства, що виключає можливість визнання результату примусової зміни громадянської належності. Це право не може бути скасовано в будь-якому випадку та щодо будь-якої країни.

Лубінець зазначив, що протиправні дії окупаційних органів щодо примусової автоматичної паспортизації є негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема, встановленим положенням Четвертої Женевської конвенції.

Він наголосив, що отримання паспорта РФ в жодному разі не є підставою для втрати українського громадянства, адже у більшості випадків отримання псевдопаспорта країни-агресора – вимушений крок.

– Наголошую, особи, які змушені отримувати паспорт РФ за таких обставин, не можуть вважатися злочинцями, радше – жертвами злочину! – додав омбудсман.

Раніше у Центрі нацспротиву повідомили, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Запорізької області погрожують місцевим жителям відключенням електроенергії у разі відмови від отримання паспорта РФ.

Джерело: Дмитро Лубінець

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