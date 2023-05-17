Після війни між РФ та Україною має бути створено 100 км демілітаризованої зони – Буданов

Питанням закінчення війни є створення 100 кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю ISLND TV.

У нього запитали про утворення демілітаризованої зони дистанцією 100 км між Росією та Україною.

– Це, як на мене, абсолютно правильна дистанція. Можна багато дискутувати щодо того, якою вона має бути. Зона у 100 км це зона, з якої неможливе ураження звичайними засобами. Все що не оперативно-тактичного рівня унеможливиться. Ну і швидкий підхід, ривок до кордонів теж буде неможливим, – сказав він.

На питання, чи це має втілювати Україна, чи демілітаризована зона має бути утворена за допомогою, зокрема, міжнародної спільноти, Буданов відповів, що Росія, ймовірно, не погодиться це робити за допомогою миротворчої місії ООН, оскільки все ще має право вето в Радбезі.

– Це має бути справою нашою, виключно нашою. І це питання закінчення війни. Я вважаю, що ми маємо досягти цього, це мета, – сказав він.

Начальник ГУР МО вважає, що для російської влади, якщо вона у майбутньому не матиме наміру атакувати, це не буде проблемою.

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