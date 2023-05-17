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Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle

РФ намагається посилити наступ у районі Бахмута – ISW

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ продовжують концентрувати наступальні сили на Бахмутському напрямку, незважаючи на можливі ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій для підготовки до контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW.

Аналітики зазначили, що до району Бахмута прибули додаткові сили ЗС РФ, що може вказувати на занепокоєння РФ щодо стабільності лінії фронту в цьому районі.

Цей крок, на думку експертів, також спрямований на підвищення боєздатності ПВК Вагнер з метою окупації частини Бахмута, що залишилася. Аналітики вважають, що росіяни хочуть протиставити захоплення міста очікуваним успіхам контрнаступу ЗСУ.

За оцінками ISW, в останні тижні російське військове командування, ймовірно, вирішило змінити пріоритети операцій та зусиль щодо забезпечення, щоб підготуватися до потенційних українських контрнаступальних операцій, хоча концентрація на Бахмуті, що триває, може свідчити про те, що безпосередні тактичні міркування можуть підірвати масштабніші зусилля.

Автори звіту також вказали на те, що Україна проводить набагато обмеженіші операції в районі Бахмуту, ніж російські сили, які, ймовірно, зосередили на місті свої основні сили.

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Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні
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