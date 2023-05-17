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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Спецпредставник Китаю прибув до Києва і сьогодні зустрінеться із Зеленським – ЗМІ

спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей
Фото: Getty Images

Спеціальний посланник Китаю Лі Хуей прибув до Києва. Очікується, що сьогодні, 17 травня, його прийме президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на агентство AFP.

За даними видання, зустріч Зеленського та Лі Хуея можлива в другій половині дня.

Повідомляється, що Лі Хуей прибув до української столиці для дводенних переговорів у межах європейського турне з метою просування плану Пекіна щодо врегулювання російсько-української війни.

Напередодні Київ попередив, що Україна не потребує “посередництва заради посередництва”.

– Закінчити війну компромісом за рахунок України не вийде, – сказав український чиновник на умовах анонімності в інтерв’ю AFP.

У Пекіні заявили, що метою візиту є “спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української ситуації”.

Про плани відправити свого спецпредставника до України та інших країн Китай оголосив наприкінці квітня, за підсумками телефонних переговорів президента Володимира Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна. Це була перша розмова політиків від початку повномасштабної війни.

Упродовж цього турне Лі Хуей також відвідає Польщу, Францію та Німеччину. Детальний розклад поїздок невідомий.

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Джерело: France24
Війна в Україні, Китай, Україна
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