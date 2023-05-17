Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Херсоні чутно вибухи під час тривоги

вибух
Фото: Pixabay

У Херсоні пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За 20 хвилин до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Наразі ані представники влади, ані військові, не коментували інформацію про вибухи.

Стежити за тим, де в Україні було оголошено повітряну тривогу, можна за допомогою інтерактивної карти на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Після війни між РФ та Україною має бути створено 100 км демілітаризованої зони – Буданов
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Обстріл Запоріжжя та Миколаєва: 448-й день війни
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Макрон оголосив про створення реєстру збитків від російської агресії в Україні
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
У Білому домі не можуть підтвердити ураження ЗРК Patriot внаслідок нічного удару РФ
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16 – Єрмак
Андрій Єрмак
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Обмеження лише у нашій голові: історія Героя, який втратив ноги, але не жагу до життя
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (16.05.2023)
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь