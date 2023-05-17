У Херсоні чутно вибухи під час тривоги

У Херсоні пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За 20 хвилин до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Наразі ані представники влади, ані військові, не коментували інформацію про вибухи.

Стежити за тим, де в Україні було оголошено повітряну тривогу, можна за допомогою інтерактивної карти на Фактах ICTV.

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