Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Херсоні чутно вибухи під час тривоги
У Херсоні пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За 20 хвилин до цього у регіоні була оголошена повітряна тривога.
Наразі ані представники влади, ані військові, не коментували інформацію про вибухи.
Стежити за тим, де в Україні було оголошено повітряну тривогу, можна за допомогою інтерактивної карти на Фактах ICTV.
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