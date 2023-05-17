У Львові до довічного увʼязнення засуджено коригувальника атак РФ по місту

47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об’єкти у Львівській області та надсилав їх росіянину, суд засудив до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Колегія суддів Залізничного районного суду міста Львова 16 травня винесла йому вирок.

Прокурор Тарас Ковальчук запропонував призначити найсуворіше покарання, адже обвинувачений, окрім отриманих завдань, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її росіянам.

Своєї провини Козєєв не визнав, кажучи, що не робив того, про що написано в обвинуваченні.

Козєєв має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде — столиці Республіки Бурятія РФ. Він був раніше судимий за шахрайство — привласнення 3600 гривень.

Співпраця з РФ

20 травня 2022 року його затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, адже це неподалік залізничних колій.

Після початку повномасштабної війни Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі 5 мостів. А ще на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Під час аналізу вмісту його телефону стало зрозуміло, що Коззєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний у Telegram на Соловьев Live, Мадуров, Радио спутник, Сладков +, Маргарита Симоньян, Кадыров 95.

На його телефоні є багато російських номерів, в тому числі співробітників МВС і МЗС, міграційної служби. Відомо, що чоловік хотів отримати паспорт громадянина РФ.

У дебатах адвокат намагався переконати суд, що Козєєв, ймовірно, перестав бути громадянином України і тому його не можуть судити за державну зраду.

Справа слухалась судом понад 6 місяців.

Джерело: Судовий репортер

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