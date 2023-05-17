Втрати РФ в Україні перевищили 200 тисяч: дані Генштабу ЗСУ на 17 травня

Збройні сили України за майже 15 місяців повномасштабної війни ліквідували орієнтовно 200 590 російських окупантів.

Лише добу в армії РФ стало менше на 610 солдатів.

Втрати РФ на 17 травня 2023

особового складу ‒ близько 200 590 (+610),

танків ‒ 3 771 (+9),

бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17),

артилерійських систем – 3 166 (+16),

реактивних систем залпового вогню – 562,

засобів протиповітряної оборони ‒ 318 (+2),

літаків – 308,

гелікоптерів – 294,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),

крилатих ракет ‒ 982 (+9),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19),

спеціальної техніки ‒ 417 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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