Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ в Україні перевищили 200 тисяч: дані Генштабу ЗСУ на 17 травня
Збройні сили України за майже 15 місяців повномасштабної війни ліквідували орієнтовно 200 590 російських окупантів.
Лише добу в армії РФ стало менше на 610 солдатів.
Втрати РФ на 17 травня 2023
- особового складу ‒ близько 200 590 (+610),
- танків ‒ 3 771 (+9),
- бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17),
- артилерійських систем – 3 166 (+16),
- реактивних систем залпового вогню – 562,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 318 (+2),
- літаків – 308,
- гелікоптерів – 294,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),
- крилатих ракет ‒ 982 (+9),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19),
- спеціальної техніки ‒ 417 (+7).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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