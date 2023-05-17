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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати РФ в Україні перевищили 200 тисяч: дані Генштабу ЗСУ на 17 травня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України за майже 15 місяців повномасштабної війни ліквідували орієнтовно 200 590 російських окупантів.

Лише добу в армії РФ стало менше на 610 солдатів.

Втрати РФ на 17 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 200 590 (+610),
  • танків ‒ 3 771 (+9),
  • бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17),
  • артилерійських систем – 3 166 (+16),
  • реактивних систем залпового вогню – 562,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 318 (+2),
  • літаків – 308,
  • гелікоптерів – 294,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 982 (+9),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19),
  • спеціальної техніки ‒ 417 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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