Череватий повідомив, на скільки ЗСУ вдалося просунутися на Бахмутському напрямку

Українські військові на Бахмутському напрямку просунулися на відстань до 1 700 м на флангах. Місто Бахмут залишається епіцентром бойових дій.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, за добу на Бахмутському напрямку 487 разів противник завдавав ударів ствольною реактивною артилерією, відбулося 25 боєзіткнень, шість авіанальотів.

У боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Нашим Силам оборони вдалося знищити дві САУ Мста, безпілотник Орлан-10 та вісім складів боєприпасів.

Попри важкі бої, наші Сили оборони продовжують атакувати ворога.

– Наші підрозділи, всупереч тому, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1 700 м вдалося пройти, – заявив Череватий.

За його словами, коли ЗСУ наступають, то окупанти зазвичай тікають.

Раніше Сергій Череватий заявив, що на певних ділянках за добу ЗСУ пройшли до 500 м.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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