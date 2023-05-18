Додаткові умови для перетину кордону військовозобовʼязаних українців: що пропонує законопроєкт №9075

У березні 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9075, який передбачає внесення змін до законодавства, що забезпечать можливість українським студентам-чоловікам іноземних вишів та іншим категоріям громадян, що не підлягають мобілізації в особливий період, вільно виїжджати за кордон.

Що відомо про законопроєкт №9075, коли він набере чинності, а також текст проєкту – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Законопроєкт №9075 – про що

Адвокат Володимир Крекотень зазначає, що у разі прийняття законопроєкту №9075 право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану отримають усі військовозобовʼязані українці, незалежно від наявності у них обставин, що звільняли від призову на військову службу.

– Ті українці, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, матимуть можливість перетнути кордони, показавши письмове нотаріально завірене зобовʼязання повернутися в Україну не пізніше, ніж завершиться дія тих обставин, які звільняють їх від призову. Або мають додатково надати письмовий дозвіл (погодження) на тимчасовий виїзд за кордон від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, – каже адвокат.

Крекотень також зазначив, що ті українці, які можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану та не мають права на відстрочку, матимуть можливість перетнути кордон за наявності письмового дозволу, отриманого у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

– Усі ми чудово розуміємо, що такі дозволи будуть видаватися виключно “найдостойнішим”, – додав адвокат.

Також у тексті проєкту зазначається, що право громадянину України на виїзд з України та в’їзд у країну дає один з наступних документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу.

Окремо право на в’їзд в Україну дає посвідчення особи на повернення в Україну.

Також у законопроєкті №9075 згадується про виїзд за кордон українських студентів та їхніх викладачів, але для цього все одно потрібно надати дозвіл від ТЦК.

– Громадяни, які виїхали з України та без поважних причин порушили термін повернення, несуть відповідальність за це відповідно до чинного законодавства, або звільняються від покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами країни під час дії воєнного стану.

Коли законопроєкт №9075 набере чинності

Проєкт закону був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня 2023 року. Зараз його статут опрацьовується в комітеті.

Втім, на думку адвокатів, законопроєкт №9075 не буде прийнято. Адвокат Тарас Никифорчук у своєму YouTube-каналі зазначив, що подані в Раду законопроєкти (№9075 та №9074) навряд чи будуть реалізовані.

– Робимо висновки за даними законопроєктами: такого не буде. Ці документи поки що не розглядаються в Раді й не призначаються до розгляду, – зазначив він.

Текст законопроєкту №9075

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