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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Готові ворожити й на кавовій гущі – Гуменюк про засилля ворожих БпЛА

БпЛА Орлан-10 армії РФ

Російські військові в очікуванні контрнаступу Збройних сил України суттєво активізували повітряну розвідку.

Окупанти посилено залучають розвідувальні безпілотники не лише вздовж лінії фронту, а й до та після масованих обстрілів України, намагаючись зібрати якомога більше інформації.

– Окупантів цікавить абсолютно все. Вони, якби могли, і кавову гущу розкидали, щоб поворожити на майбутнє, – жартома зауважила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Українські захисники, каже Наталія Гуменюк, продовжують відстежувати та збивати ворожі БпЛА.

Тож у зведеннях українських військових щоденно є дані про знищення трьох-п’яти таких дронів.

Масовані ракетні удари по Україні, за словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, є типовою поведінкою росіян, які, “не маючи успіху на полі бою, класично намагаються “перемагати” в тилових регіонах”.

Крім того, окупантів дратує потужна підтримка західних партнерів.

Наразі ворог намагається випробовувати Сили оборони та виснажувати посилену систему протиповітряної оборони, якою Україна володіє на цьому етапі.

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Фото: Міноборони Росії

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ
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