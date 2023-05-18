Готові ворожити й на кавовій гущі – Гуменюк про засилля ворожих БпЛА
Російські військові в очікуванні контрнаступу Збройних сил України суттєво активізували повітряну розвідку.
Окупанти посилено залучають розвідувальні безпілотники не лише вздовж лінії фронту, а й до та після масованих обстрілів України, намагаючись зібрати якомога більше інформації.
– Окупантів цікавить абсолютно все. Вони, якби могли, і кавову гущу розкидали, щоб поворожити на майбутнє, – жартома зауважила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Українські захисники, каже Наталія Гуменюк, продовжують відстежувати та збивати ворожі БпЛА.
Тож у зведеннях українських військових щоденно є дані про знищення трьох-п’яти таких дронів.
Масовані ракетні удари по Україні, за словами керівниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня, є типовою поведінкою росіян, які, “не маючи успіху на полі бою, класично намагаються “перемагати” в тилових регіонах”.
Крім того, окупантів дратує потужна підтримка західних партнерів.
Наразі ворог намагається випробовувати Сили оборони та виснажувати посилену систему протиповітряної оборони, якою Україна володіє на цьому етапі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Міноборони Росії