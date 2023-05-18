Ігнат пояснив, чому Київ захищений засобами ППО більше, ніж інші області
Війська РФ атакують Київ найчастіше, тому столиця потребує більше захисту.
Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.
– Ми не можемо розповідати, що і де захищено, і яка кількість засобів (ППО, – Ред.). Але дискусії безумовно небезпечні в плані інформації… Військове керівництво, вище керівництво держави знає, де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати. Тому що Київ атакують найчастіше, а там, де б’ють найчастіше – треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім, – сказав він.
За словами Ігната, перекриватись протиповітряною обороною та розподіляти сили будуть там, де це найбільш необхідно.
– У нас є дуже багато важливих об’єктів держави, стратегічних об’єктів, і треба це все перекрити. Україна велика, а засобів мало. Попри те, що нам уже Захід надав багато різних систем, по номенклатурі з ППО лише SAMP/T очікуємо. Але ж кількість, питання в кількості, – наголосив речник командування Повітряних сил.
У ніч на 18 травня війська РФ завдали чергового ракетного удару по Україні. Загалом було застосовано 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування, 29 з них було знищено українськими силами ППО.
Джерело: телемарафон