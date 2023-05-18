Маніакальна ціль Кремля: Данілов пояснив, чому РФ влаштувала Києву ракетний терор

Київ залишається недосяжною, проте маніакальною ціллю Кремля. Саме тому Росія здійснює регулярні ракетні атаки на столицю України.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, атаками на Київ Кремль також намагається підняти рівень “патріотичної істерії” всередині РФ, оскільки серед росіян наростає розчарування.

– Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна. Символічні місця Києва – мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни, – наголосив секретар РНБО.

Данілов уточнив, що зараз в Росії розвивається розчарування владою та розпач. Все через невдачі на фронті в Україні та провал розрекламованого зимового наступу військ РФ.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,… — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023

Як відомо, в ніч на 18 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні.

Під ударом опинився і Київ: це був дев’ятий від початку місяця повітряний напад на столицю. Всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва вдалося знищити.

Загалом РФ кількома хвилями запустила 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Українські захисники знищили 29 ракет.

Відомо, що є влучання в об’єкт інфраструктури Хмельницької області. А в Одесі збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, внаслідок чого загинув охоронець, ще двох поранено.

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