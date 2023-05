Маніакальна ціль Кремля: Данілов пояснив, чому РФ влаштувала Києву ракетний терор

Київ залишається недосяжною, проте маніакальною ціллю Кремля. Саме тому Росія здійснює регулярні ракетні атаки на столицю України.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, атаками на Київ Кремль також намагається підняти рівень “патріотичної істерії” всередині РФ, оскільки серед росіян наростає розчарування.

Данілов уточнив, що зараз в Росії розвивається розчарування владою та розпач. Все через невдачі на фронті в Україні та провал розрекламованого зимового наступу військ РФ.

Kyiv remains putin’s maniacal and unattainable goal. Symbolic places of Kyiv are the target of russian missile attacks. The kremlin needs those senseless and super-expensive attacks for russia on the capital to raise the degree of patriotic hysteria inside the country. In russia,…

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) May 18, 2023