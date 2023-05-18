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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Маніакальна ціль Кремля: Данілов пояснив, чому РФ влаштувала Києву ракетний терор

Маніакальна ціль Кремля: Данілов пояснив, чому РФ влаштувала Києву ракетний терор
Фото: УНІАН

Київ залишається недосяжною, проте маніакальною ціллю Кремля. Саме тому Росія здійснює регулярні ракетні атаки на столицю України.

На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, атаками на Київ Кремль також намагається підняти рівень “патріотичної істерії” всередині РФ, оскільки серед росіян наростає розчарування.

– Київ залишається маніакальною і недосяжною ціллю Путіна. Символічні місця Києва – мета російських ракетних обстрілів. Безглузді й супервитратні для РФ атаки на столицю необхідні Кремлю для підняття градусу патріотичної істерії всередині країни, – наголосив секретар РНБО.

Данілов уточнив, що зараз в Росії розвивається розчарування владою та розпач. Все через невдачі на фронті в Україні та провал розрекламованого зимового наступу військ РФ.

Як відомо, в ніч на 18 травня російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Україні.

Під ударом опинився і Київ: це був дев’ятий від початку місяця повітряний напад на столицю. Всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва вдалося знищити.

Загалом РФ кількома хвилями запустила 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Українські захисники знищили 29 ракет.

Відомо, що є влучання в об’єкт інфраструктури Хмельницької області. А в Одесі збиті ракети впали на будівлі промислових підприємств, внаслідок чого загинув охоронець, ще двох поранено.

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Війна в Україні, Київ, Олексій Данілов, Ракетні удари Росії
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