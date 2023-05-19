Не лише літаки: Кулеба назвав три ключові рішення, які Україна очікує від партнерів

Україні потрібен консенсус партнерів щодо трьох ключових для нашої держави рішень. Ідеться про вступ до НАТО, отримання сучасних винищувачів і запровадження проти РФ нових жорстких санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час конференції Strategic Ark, організованої Польським інститутом міжнародних відносин.

Він нагадав, що Києву вдалося створити міжнародну коаліцію на підтримку нашої країни в боротьбі з повномасштабною агресією РФ.

– Нині найширша єдність країн потрібна довкола позиції, що Україна має перемогти у цій війні на умовах, визначених самою Україною. Країни, які визначать це своєю метою, починають дуже швидко ухвалювати правильні рішення, – повідомив міністр.

Він відзначив єдність поглядів України та Польщі, які працюють над досягненням консенсусу міжнародної коаліції щодо низки важливих рішень. Наразі Київ має три ключові напрямки.

– Пріоритетні кроки, над побудовою консенсусу щодо яких ми нині працюємо, це членство України в НАТО, авіаційна коаліція та воля для запровадження нових жорстких санкцій проти РФ. Є багато інших важливих кроків, але ці три – ключові, – наголосив Кулеба.

Міністр також нагадав, що Україна хоче почути конкретику про своє членство на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі (Литва). Йдеться про алгоритм вступу нашої країни до цього військового блоку.

– Ми вітатимемо будь-який конкретний крок, який союзники зможуть зробити на шляху до членства України в НАТО, – пояснив очільник МЗС.

Нещодавно віцепрем’єрка з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина зазначала, що Україна сподівається отримати політичне запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у цьому заході.

Джерело : МЗС

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