РФ вивела на чергування в Чорне море підводний ракетоносій – ВМС ЗСУ

18 травня в Чорному морі чергує один підводний ракетоносій, споряджений близько чотирма ракетами типу Калібр.

Крім нього там перебуває ще три ворожі кораблі.

Надводний ракетоносій, який виходив в акваторію ввечері 17 травня та вночі 18 травня, після завдання ударів по Україні негайно повернувся в пункт базування.

Про це повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

В Азовському морі наразі зосереджений один ворожий корабель.

У Середземному морі РФ продовжує утримувати близько семи кораблів, серед яких є два носії крилатих ракет Калібр загальним залпом до 20 ракет.

Нагадаємо, що ще вчора в Чорному та Азовському морях ракетоносіїв не було взагалі.

Надводний корабель РФ увечері 17 травня виходив, щоб випустити шість крилатих ракет типу Калібр по Одесі.

Їх усі знищили сили протиповітряної оборони Повітряного командування Південь.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВМС ЗСУ

Фото: Міноборони Росії

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