Сили спеціальних операцій показали, як військовий зі Stinger збив дрон

Військовий Сил спеціальних операцій (ССО) зі Stinger збив ворожий дрон.

Про це повідомляють у Telegram-акаунті Сил спеціальних операцій.

Так, військові виявили політ російського безпілотника, попередньо йдеться про Supercam.

Пострілом із ПЗРК Stinger ворожий БпЛА знищили.

Нагадаємо, що 16 травня росіяни вчергове випустили по Україні ракети та ударній розвідувальні дрони. У напрямку Києва летіло шість аеробалістичних ракет Кинджал із літаків МіГ-31К. Усі знищили.

Ворог також випустив ударні дрони типу Shahed-136/131. А перед ракетною атакою розвідку мали провести три безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан-10, SuperCam.

Фото: скриншот із відео

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