У Новій Каховці підірвали будинок, де базувалися співробітники ФСБ – ЗМІ

Сьогодні в окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунало два потужних вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи сталися у приватному будинку неподалік від Парку слави і центральної міської лікарні. Там оселилися співробітники ФСБ.

Повідомляється, що після першого вибуху стався другий вибух.

За даними ЗМІ, цей будинок полюбляли відвідувати місцеві колаборанти: так званий “голова адміністрації” Нової Каховки Володимир Леонтьєв та його пособник Руслан Агаєв.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти вимагають від жителів Нової Каховки та Дніпрян Херсонської терміново залишити свої будинки. Росіяни також продовжують розкрадати інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях.

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