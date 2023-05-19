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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Зеленський провів засідання військового кабінету – що відомо

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У четвер, 18 травня, президент Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

– Це наш особливий формат роботи у вузькому колі з тими, хто відповідає за оборону держави. Були командувачі ключових напрямків фронту. Також головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота, – сказав глава держави.

Зеленський відзначив бригади оборони та наголосив, що головні стратегічні завдання вони виконали. Однак деталі повідомляти не став.

– Бригади наступу – молодці, готуємося, без деталей, – додав президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 449-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія
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