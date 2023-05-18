Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та згадав про депортацію кримських татар

Президент України Володимир Зеленський привітав український народ з Днем вишиванки та нагадав про депортацію кримських татар.

Про це він написав у своєму Telegram.

– Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому в цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно, – написав президент.

Зеленський зазначив, що цьогоріч він вдягнув особливу вишиванку – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили й нашого прагнення жити у своєму домі.

– Хай цьогорічний День вишиванки в Україні стане нагадуванням про те, через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура. Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру, – наголосив глава держави.

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