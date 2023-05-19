Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
На кримській залізниці зупинено рух: невідомий безпілотник пошкодив лінії електромереж
У тимчасово окупованому Криму на залізниці через падіння безпілотника знову зупинено рух поїздів.
Про це повідомляє воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.
Зазначається, що біля Джанкоя дрон обірвав контактну електромережу.
Нагадаємо, напередодні вранці у тимчасово захопленому півострові внаслідок підриву залізничного полотна поблизу Бахчисарая зійшли з рейок вісім вагонів із зерном, п’ять із яких перекинулися.
Фото: Радіо свобода
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