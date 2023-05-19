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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

На кримській залізниці зупинено рух: невідомий безпілотник пошкодив лінії електромереж

На кримській залізниці зупинено рух: невідомий безпілотник пошкодив лінії електромереж

У тимчасово окупованому Криму на залізниці через падіння безпілотника знову зупинено рух поїздів. 

Про це повідомляє воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Зазначається, що біля Джанкоя дрон обірвав контактну електромережу.

Нагадаємо, напередодні вранці у тимчасово захопленому півострові внаслідок підриву залізничного полотна поблизу Бахчисарая зійшли з рейок вісім вагонів із зерном, п’ять із яких перекинулися.

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На кримській залізниці зупинено рух: невідомий безпілотник пошкодив лінії електромереж

Фото: Радіо свобода

Безпілотники, Вибух, Залізниця, Крим
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