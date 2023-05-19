Постачання озброєння та боєприпасів: Залужний та Міллі провели телефонну розмову

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі постачання озброєння та боєприпасів, зокрема далекобійних снарядів.

Також під час телефонної розмови Залужний детально поінформував про обстановку на основних напрямках фронту.

– Продовжуємо вести оборонну операцію та підготовку до подальших дій. Розповів про масовані атаки росіян дронами та ракетами різних типів, зокрема аеробалістичними Х-47М2 Кинджал. Подякував за комплекси Patriot та відзначив їхню ефективну роботу. У пріоритеті – додаткові системи протиповітряної оборони задля посилення захисту нашого неба, – зазначив він.

Залужний додпа, що було домовлено про подальшу співпрацю.

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