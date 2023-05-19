Ще мінус 660 окупантів за добу: втрати РФ на 19 травня

Українські захисники протягом доби ліквідували орієнтовно 660 російських окупантів.

Загалом на 450-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України знищили близько 201 760 солдатів РФ.

Сили оборони спалили чотири танки і стільки ж бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, по 10 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також автомобільної техніки й автоцистерн.

Недорахувались окупанти однієї реактивної системи залпового вогню та одного засобу протиповітряної оборони.

Втрати РФ на 19 травня 2023

особового складу ‒ близько 201 760 (+660);

танків ‒ 3 777 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 7 377 (+4);

артилерійських систем – 3 210 (+12);

реактивних систем залпового вогню – 564 (+1);

засобів протиповітряної оборони ‒ 319 (+1);

літаків – 308;

гелікоптерів – 294;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10);

крилатих ракет ‒ 1 011 (+21);

кораблів (катерів) ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10);

спеціальної техніки ‒ 419 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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