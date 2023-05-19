Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ще мінус 660 окупантів за добу: втрати РФ на 19 травня
Українські захисники протягом доби ліквідували орієнтовно 660 російських окупантів.
Загалом на 450-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України знищили близько 201 760 солдатів РФ.
Сили оборони спалили чотири танки і стільки ж бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, по 10 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також автомобільної техніки й автоцистерн.
Недорахувались окупанти однієї реактивної системи залпового вогню та одного засобу протиповітряної оборони.
Втрати РФ на 19 травня 2023
- особового складу ‒ близько 201 760 (+660);
- танків ‒ 3 777 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 7 377 (+4);
- артилерійських систем – 3 210 (+12);
- реактивних систем залпового вогню – 564 (+1);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 319 (+1);
- літаків – 308;
- гелікоптерів – 294;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10);
- крилатих ракет ‒ 1 011 (+21);
- кораблів (катерів) ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10);
- спеціальної техніки ‒ 419 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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