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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Ще мінус 660 окупантів за добу: втрати РФ на 19 травня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники протягом доби ліквідували орієнтовно 660 російських окупантів.

Загалом на 450-ту добу повномасштабної війни Збройні сили України знищили близько 201 760 солдатів РФ.

Сили оборони спалили чотири танки і стільки ж бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, по 10 одиниць безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також автомобільної техніки й автоцистерн.

Недорахувались окупанти однієї реактивної системи залпового вогню та одного засобу протиповітряної оборони.

Втрати РФ на 19 травня 2023

  • особового складу ‒ близько 201 760 (+660);
  • танків ‒ 3 777 (+4);
  • бойових броньованих машин ‒ 7 377 (+4);
  • артилерійських систем – 3 210 (+12);
  • реактивних систем залпового вогню – 564 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 319 (+1);
  • літаків – 308;
  • гелікоптерів – 294;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 769 (+10);
  • крилатих ракет ‒ 1 011 (+21);
  • кораблів (катерів) ‒ 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 083 (+10);
  • спеціальної техніки ‒ 419 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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