Тепер вже точно. Чернєв вважає, що літаки F-16 будуть в Україні за кілька місяців

Літаки F-16 будуть в Україні через кілька місяців. Таку думку висловив нардеп та заступник голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Крім того, він запевнив, що “тепер вже точно”.

— Спочатку США заявили, що не заперечують проти передання Україні F-16 іншими країнами. Тепер вони спільно із союзниками працюватимуть над підготовкою українських пілотів. Про це заявив президент Байден, – написав Чернєв у Facebook.

Навчання українських пілотів керувати літаками F-16 розпочнеться у найближчі тижні, а підготовка триватиме кілька місяців на майданчиках у Європі, про що йдеться у заяві Сполучених Штатів.

Після цього, впевнений Чернєв, Україні передадуть винищувачі четвертого покоління. Він подякував США за лідерство та стратегічне партнерство.

19 травня стало відомо, що президент США Джо Байден заявив лідерам G7, що Вашингтон підтримає зусилля з підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах, включаючи F-16.

Пізніше США опублікували заяву, в якій висловили сподівання, що навчання українських пілотів на винищувачах вдасться розпочати найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський привітав це рішення США, назвавши його історичним.

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