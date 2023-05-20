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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ідентичні проблеми: Буданов про схожість ситуації з озброєнням в України та РФ

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Зразки озброєння і боєприпасів, в яких Україна відчуває нестачу та проблеми пов’язані з цим є абсолютно ідентичні з тими, які є в РФ.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Ми теж (воюємо за старими мапами, – Ред.). Це неприємно визнавати, але у нас ідентичні проблеми. Навіть зразки озброєння і боєприпасів, в яких ми відчуваємо нестачу, проблеми з озброєнням, абсолютно ідентичні з тими, які є в РФ. Єдина різниця – в Росії їх було більше і вони почали відчувати проблеми більше до осені, – сказав він.

Крім того, Буданов зазначив, що у Росії не радянські методи, адже вони загубили цю систему.

– Радянська військова система абсолютно не рівня Росії. І ця війна це підтвердила. Коли вони кажуть, що вони такі сильні, як СРСР, то це не так. Вони загубили свій оборонно-промисловий комплекс так само, як і ми, – говорить він.

Буданов додав, що РФ досить залежна від імпортних мікросхем, чіпів, деталей.

– В Росії виробляють в основному корпуси, крупновузлову зборку. Там не так багато того, що вони можуть виробляти, – каже начальник ГУР.

Війна в Україні, Кирило Буданов, Російська агресія
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