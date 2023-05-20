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Може отримати Україна. Нідерланди скасували угоду на продаж F-16 приватній компанії

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Нідерланди не продаватимуть свої F-16 приватній компанії Draken International.

Про це повідомив нідерландський ресурс оборонної аналітики Oryxspioenkop.

Компанія Draken International, яка проводить підготовку льотчиків, повинна була отримати 40 нідерландських винищувачів F-16.

Ця компанія має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях Повітряних сил і Військово-морського флоту.

Нагадаємо, що перші 12 винищувачів Нідерландів вже були продані у 2022 році. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був виконаний.

У 2021 році Міноборони Нідерландів інформував, що ці 28 винищувачів мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року.

Імовірно, ці винищувачі F-16 будуть передані на потреби Повітряних Сил ЗСУ.

19 травня нідерландський прем’єр Марк Рютте зазначив, що умови навчання українських льотчиків будуть опрацьовані протягом найближчих тижнів.

Крім того, повідомлялось, що Велика Британія працюватиме разом із США й Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб отримати для України необхідну бойову авіацію.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Нідерланди
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