Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб

На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
Фото: Getty Images

Окупанти продовжують використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання загарбники перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення.

– Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається, – йдеться  у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Луганську “влада” через зростання загиблих наполягає на кремації військових.

Війна в Україні, Луганська область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстріляли Торецьк із Градів: є поранені, серед них дитина
Обстріл Торецька
Може отримати Україна. Нідерланди скасували угоду на продаж F-16 приватній компанії
винищувач F-16
Повернемося з іще більшими можливостями для ЗСУ: Зеленський про візит на саміт G7
Володимир Зеленський
Зброя, безпековий формат та трибунал: Подоляк про очікування від останнього дня саміту G7
На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
Коли Україна сподівається отримати F-16: в Міноборони озвучили терміни
Винищувачі F-16
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь