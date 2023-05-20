На Луганщині загарбники окупували лікарні та відмовляють цивільним у меддопомозі – Генштаб

Окупанти продовжують використовувати цивільні медичні заклади тимчасово загарбаних територій України у власних цілях.

Про це повідомляє Генеральний штаб.

Так, верхні поверхи Лутугинського районного територіального медичного об’єднання загарбники перетворили на військовий шпиталь, а для його прикриття на першому поверсі залишили дитяче відділення.

– Наразі у медичному закладі на лікуванні перебуває близько 100 російських військовослужбовців з пораненнями різного ступеню важкості. Це число є піком можливостей військового шпиталю у наданні медичних послуг. У той же час меддопомога цивільному населенню з боку персоналу військового шпиталю не надається, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Луганську “влада” через зростання загиблих наполягає на кремації військових.

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