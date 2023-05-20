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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Під Бахмутом за добу знищено 13 складів з БК: чи відчуває РФ снарядний голод

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

У лютому 2022 року у російської армії справді було набагато більше снарядів, а зараз вони витрачають в середньому 33-35 тис. снарядів за добу.

Плюс до всього – лише за останню добу наші військові знищили 13 складів з боєприпасами лише на Бахмутському напрямку, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– Це не снарядний голод, це, можливо, зменшення певних оперативних можливостей порівняно з тими, якими вони були на початку повномасштабної агресії. Зараз вони на пріоритетних напрямках концентруються, і там доволі щільно “поливають” із різних артсистем, – наголосив він.

Говорячи про запаси боєприпасів у ЗСУ, він сказав, що “є певна снарядна дієта, яка примусила за весь період війни наших артилеристів бути просто майстрами своєї справи, снайперами, які набагато потужніше від ворога приділяють увагу дорозвідці цілей, майстерності влучання”.

– Тому ми вирівнюємо ситуацію за рахунок того, що у нас менше снарядів, але точніше їх використання, особливо західних систем. Намагаємося тримати паритет з ворогом, – підсумував Череватий.

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